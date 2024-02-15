Batan gemiden geriye kalanlar sahile vurdu
Marmara Denizi'nin İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinden geriye kalan malzemeler sahile vurdu. Arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan can yelekleri, ayakkabı, urgan ve varil jandarma ekiplerine teslim edildi.
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