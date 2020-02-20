Bebeği düşürmesi için darp edilen kadın çocuğuna kendi soyadını verdi | Video

Sakarya'da, ayrıldığı erkek arkadaşından hamile kalan Fatma Avcı (31), baskılara rağmen bebeği aldırmayınca sevgilisi tarafından darp ettirildi. Fatma Avcı, aldığı darbelere rağmen dünyaya getirdiği bebeğine kendi soy adı ile birlikte "Uzay Asaf" ismini verdi. Adapazarı'nda 27 Kasım 2019 günü meydana gelen olayda, Fatma Avcı kapkaççı zannettiği bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan çantasını almasına rağmen Fatma Avcı'yı dövdü. Olay yerinden kaçan kişi içerisinden hiçbir şey almadığı çantayı çöpe attı. Bu durumdan şüphelenen polis, dövülen kadın ile ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Soruşturmada saldırının kapkaç amaçlı olmadığı belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Fatma Avcı'nın eski sevgili Tamer Oktay K. ile aynı fabrikada çalışan arkadaşı Ümit Ö.'yü gözaltına aldı. Tamer Oktay K. ifadesinde, mesai arkadaşı Ümit Ö.'den, 35 bin lira karşılığında Fatma Avcı'ya gasp izlenimi vererek saldırmasını, böylelikle eski sevgilinin bebeğini kaybetmesini istediğini anlattı. Tamer Oktay K. ile Ümit Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatma Avcı geçen ay kontrol için doktora gittiğinde çocuğunun gelişiminin durduğunu öğrendi. Doktorlar tarafından yapılan kontroller sonrası sezaryenle gerçekleştirilen erken doğum sonrası dünyaya gelen ve Uzay Asaf Avcı adı verilen erkek bebek, 20 gün kuvözde kaldıktan sonra taburcu edildi.