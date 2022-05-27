Video Haber Binali Yıldırım'ı kolundan tutup evine götürdü, kalabalık kahkahaya boğuldu | Video
Binali Yıldırım'ı kolundan tutup evine götürdü, kalabalık kahkahaya boğuldu | Video

Binali Yıldırım'ı kolundan tutup evine götürdü, kalabalık kahkahaya boğuldu | Video

27.05.2022 | 15:31

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yapılan tapu teslim töreninde yaşanan diyalog programa katılanları kahkahaya boğdu. Tapusunu alan 67 yaşındaki Neriman Uysal, Binali Yıldırım'ı çaya davet etti. Programlarının olduğu cevabını alınca ise, "Olmaz. Ben dün akşamdan beri sizin için hazırlık yapıyorum" dedi. Binali Yıldırım'ı adeta kolundan tutan Neriman Teyze evine götürmeyi başardı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde tapu teslim törenine katıldı. 67 yaşındaki Neriman Uysal, tapusunu Binali Yıldırım ve Mehmet Özhaseki'nin elinden aldı. Tapu tesliminin ardından sahnede yaşanan diyalog ise programa katılanları kahkahaya boğdu. Tapusunu aldıktan sonra Binali Yıldırım'ı çaya davet eden Neriman Uysal'a Binali Yıldırım'ın hemen ardından katılması gereken programların olduğu söylendi. İkna olmayan Neriman Uysal, "Ben dün akşamdan bu yana hazırlık yapıyorum. Bir bardak çay içmeden sizi göndermem' dedi. Adeta Binali Yıldırım'ın kolundan tutan Uysal, evine götürmeyi başardı.

Neriman Uysal ve Binali Yıldırım arasında sıcak sohbet geçerken Uysal, ''Eşim rahmetli olmasaydı sizi yine davet ederdi. Rahmetli eşimle birlikte sizleri çok izlerdik. O yaşasaydı sizi davet ederdi evimize'' dedi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür eden Uysal, "Başbakanıma teşekkür ediyorum beni kırmadı geldi. Evlerimiz yıkılıyordu, korkarak yatıyorduk. Binaların demirleri çıkmıştı. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum çok yardımcı oldu. Bizlere evlerimizi yaptılar, teslim ettiler. Başbakanımız için ben akşamdan hazırlandım. 'Şansımı deneyip çağıracağım gelirse gelir, gelmezse kendi bilir' dedim ama sağolsun geldi.''

Binali Yıldırım, Neriman Uysal'a ev hediyesi olarak kahve makinesi hediye etti.

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