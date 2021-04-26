Video Haber Bitlis'te ele geçirilen EYP ve top mühimmatı böyle havaya uçuruldu

Bitlis'te ele geçirilen EYP ve top mühimmatı böyle havaya uçuruldu

Bitlis'te ele geçirilen EYP ve top mühimmatı böyle havaya uçuruldu
26.04.2021 | 09:16

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Bitlis'in merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 25 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) ve top mühimmatı ele geçirdi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı. Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla bölgeye 'Eren-11 Şehit Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Eyup FİDAN 2021-17' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, 25 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş radyo frekans (RF) komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 aydınlatma mühimmatı ve 1 adet 155 milimetrelik top mühimmatı ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğerleri ise yerinde imha edildi.

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