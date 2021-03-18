Bursa'da şehit anneleri gözlerini yaşartan duygusal tören | Video
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Bursa'nın İnegöl ilçesinde de kutlandı. Programda şehit anneleri gözyaşlarını tutamadı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü bu yıl pandemi sebebiyle sadece şehitlikte kutlandı. Çelenk sunumuyla başlayan program daha sonra saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasıyla devam etti. Program Kur'an-ı kerim tilâveti ve dua edilmesiyle son buldu. Programa gelen şehit anneleri dua esnasında gözyaşlarına boğuldu. Şehit yakınlarını protokol mensupları teselli etti.