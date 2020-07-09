Çankırı'da kamyon sürücüsünün ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasında | Video

Çankırı'da, bir kamyon sürücüsünün ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir hastayı almaya giden ambulans, Çankırı-Kızılırmak kara yolunda siren çalarak önündeki kamyondan yol vermesini istedi. Kamyon sürücüsü ise yol vermeyip hızını artırarak ambulansın önünde yoluna devam etti. Yaklaşık 15 dakika bu şekilde devam ettikten sonra kamyon, başka bir yola saptı. Ambulansta bulunan görevliler, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti. Bu sırada ambulansın hız göstergesinin 130 kilometreye ulaştığı görüldü.