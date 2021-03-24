CANLI YAYIN | Başkan Erdoğan AK Parti Kongresi'nde önemli değişikliği açıkladı: Sayısı ikiye çıkarıldı! | Video

Son dakika haberleri... A Haber canlı yayını ile AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi başladı. Milyonların gözü, 2023 manifestosu, AK Parti yönetiminde yer alacak isimler ve yeni kabine listesi beklentisi nedeniyle AK Parti kongresinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongresi içerisinde, yeni kadroları açıklayacak, adaylar delegellerin oyları ile seçilecek. Aynı zamanda AK parti kongresi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Genel Başkanlığa aday olacak. İşte, 24 Mart tarihli Ankara AK Parti Büyük Kongresi canlı yayını...