Çatalzeytin'de yaşanan heyelan anı kamerada | Video
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yaşanan heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
Çatalzeytin'de yaşanan heyelan anı kamerada | Video 05.06.2023 | 20:09
03:47
SON DAKİKA: AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu | Video 05.06.2023 | 19:47
00:33
Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı | Video 05.06.2023 | 18:52
05:28
Karadeniz'de sel felaketi: 2 can kaybı | Video 05.06.2023 | 18:11
16:08
SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı'nda devir teslim | Video 05.06.2023 | 17:59
04:28
Kerem Alkin | 'Türkiye Yüzyılı' ve Türk-İslam Dünyası 05.06.2023 | 16:43
03:58
Hasan Basri Yalçın | Güven ve istikrar kabinesi 05.06.2023 | 16:41
06:19
Okan Müderrisoğlu | Şahlanış dönemi kabinesinin şifreleri... 05.06.2023 | 16:38
03:11
Melih Altınok | Partiyi yenileyen Erdoğan, kabineyi de sıfırladı 05.06.2023 | 16:36
21:18
16:12
13:58
11:41
08:56
08:25
19:57
04:10
02:04
01:00
Şampiyon Galatasaray kupasını aldı | Video 05.06.2023 | 00:37
00:48
Galatasaraylı Mauro Icardi ile Simge'den 'Aşkın Olayım' düeti! | Video 05.06.2023 | 00:24