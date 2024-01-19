“Çember-11” Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firari yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” devam eden “Çember-11” Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firarinin yakalandığını açıkladı.
"Aziz milletimin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.
0-5 yıldır aranmakta olan 3 bin 187 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs Çember-11 operasyonlarıyla yakalandı.
Hırsızlıktan 200 şahıs, dolandırıcılıktan 163 şahıs, yağmadan 105 şahıs, adam öldürmeden 39 şahıs, cinsel suçlardan 39 şahıs, narkotik suçlarından 567 şahıs, terörden 74 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 389 şahıs olmak üzere ve diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3 bin 209 şahıs 'Çember-11' operasyonlarında yakalandı.
İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştin operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.
Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Arananları yakalayıp adalete bir bir teslim edeceğiz."
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