CHP, HDP, İP hattında tansiyon yükseliyor! Özgür Özel HDP'ye kucak açtı: "Biz oylarını istiyoruz" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:15
00:33
Mersin’deki yangında Gece görüşlü helikopterler görev başında | Video 08.09.2022 | 00:43
00:28
03:02
00:25
Meksika’da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı | Video 07.09.2022 | 23:16
01:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan’da | Video 07.09.2022 | 22:26
00:19
Tarsus 'ta ırmakta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekibince kurtarıldı | Video 07.09.2022 | 22:07
05:33
Son dakika: İYİ Parti'den CHP'li Barış Yarkadaş'a dava! | Video 07.09.2022 | 19:10
00:55
Gaziantep’te pos tefecilerine operasyonu | Video 07.09.2022 | 18:26
00:14
02:45
Mehmet Barlas | 6-7 Eylül olaylarının hatırlattıkları 07.09.2022 | 16:17
02:21
Meral Akşener’in HDP çelişkisi! 'Gizli anayasa' hatırlatması | Video 07.09.2022 | 16:05
34:10
04:22
Melih Altınok | Haydi Kemal Bey İngiliz bile arkanızda 07.09.2022 | 15:15
03:59
Salih Tuna | Onu bile tehdit ettiler 07.09.2022 | 15:11
02:52
Engin Ardıç | Yasaklar cenneti 07.09.2022 | 15:09
04:08
Şebnem Bursalı | Yeni ekonominin el kitabı yazıldı 07.09.2022 | 15:04
10:06
03:24
01:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da | Video 07.09.2022 | 01:36
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye elbette bakanlık verilebilir' sözleri sonrası Millet İttifakı birbirine girdi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Gürsel Tekin ve CHP'yi topa tutarken, Akşener de, Gürsel Tekin'in açıklamasının partiyi temsil ettiğini düşündüğünü açıkça ifade etti. Bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, HDP'ye kucak açtı, "Biz oylarını istiyoruz." dedi.