CHP, HDP, İP hattında tansiyon yükseliyor! Özgür Özel HDP'ye kucak açtı: "Biz oylarını istiyoruz" | Video

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye elbette bakanlık verilebilir' sözleri sonrası Millet İttifakı birbirine girdi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Gürsel Tekin ve CHP'yi topa tutarken, Akşener de, Gürsel Tekin'in açıklamasının partiyi temsil ettiğini düşündüğünü açıkça ifade etti. Bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, HDP'ye kucak açtı, "Biz oylarını istiyoruz." dedi.