CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun zor anları! A Haber'in sorularına cevap veremedi...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar doların buhar olduğu manipülasyonunu anlattığı basın toplantısında A Haber muhabirinin soruları karşısında zor anlar yaşadı. İşte o sorular ve Kaftancıoğlu'nun kaçamak cevapları...