Video Haber CHP İzmir’in dayanışma yemeğinde şok… Yumruklar konuştu! | Video
CHP İzmir’in dayanışma yemeğinde şok… Yumruklar konuştu! | Video

CHP İzmir’in dayanışma yemeğinde şok… Yumruklar konuştu! | Video

05.10.2022 | 12:58

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CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut’a önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Samet Koç tarafından saldırı düzenlendi. Yumrukların konuştuğu kavga çevredekilerin araya girmesi ile engellendi. Saldırı anı kamera görüntülerine yansıdı.

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YUMRUKLAR KONUŞTU

Menemen, Menderes, Kınık, Buca, Torbalı, Ödemiş derken bu sefer de CHP Kiraz karıştı. CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından Kır 85 Düğün Salonu'nda düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğinde yumruklar konuştu. Partililerin yanı sıra oda başkanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte kavga çıktı.

SELEF HALEFE SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre etkinliğin bitimine doğru ailesi ve etkinliğe gelen misafirlerle bir masada oturan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, bir anda arkasından kendisine yaklaşan önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Samet Koç'un saldırısına uğradı. Başkan Barut bu esnada darp edilirken araya aile ve çevredekiler girdi. Koç'un etkinlikte alkol aldığı ve alkolün etkisi ile Barut'a saldırdığı iddia edilirken Koç ile Barut arasında gençlik kolları başkanlığının devri sürecinden gelen bir gerilimin olduğu ve çekişmenin uzun süreden beri sürdüğü öne sürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut'un Samet Koç hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken saldırıyı yapan Koç'un parti tarafından disipline sevk edileceği öğrenildi.

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