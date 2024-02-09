CHP’de oda krizi! Meclis polisi devreye girdi | Video
CHP'de tartışmaların sonu gelmiyor. Ana muhalefet partisinde şimdi de oda krizi patlak verdi. Kriz öyle büyüdü ki Meclis polisi devreye girmek zorunda kaldı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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