CHP’de oda krizi! Meclis polisi devreye girdi | Video

CHP'de tartışmaların sonu gelmiyor. Ana muhalefet partisinde şimdi de oda krizi patlak verdi. Kriz öyle büyüdü ki Meclis polisi devreye girmek zorunda kaldı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.