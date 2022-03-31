Video Haber CHP'li belediyede usulsüzlükleri ortaya çıkaran işçi işten atıldı | Video
CHP'li belediyede usulsüzlükleri ortaya çıkaran işçi işten atıldı | Video

CHP'li belediyede usulsüzlükleri ortaya çıkaran işçi işten atıldı | Video

31.03.2022 | 14:15

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Kırşehir'de geçtiğimiz hafta kaybolan ve genç kızın cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma da tutuklanan Kırşehir Belediyesi'nde çalışan güvenlik görevlilerinin belediyeden akaryakıt hırsızlığı da yaptığı iddia edildi. hırsızlığı gün yüzüne çıkaran belediye işçisi işten atılırken, "Hırsızlıkları başkan yardımcısına anlatmama rağmen işten atıldım" dedi.

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Kırşehir Belediyesi'nde çalıştığı dönemde yaşanan usulsüzlükleri anlattığı için işten çıkarıldığını öne süren Naci Karaca, "2011-2020 yılları arasında Kırşehir Belediyesi'nde çalıştım. CHP yerel yönetimde belediyeyi devralınca CHP ile çalışmaya başladım. Belediyede dönen hırsızlık olaylarını bizzat sorumlu kişilere ilettim" dedi.

BAŞKAN YARDIMCISI AKARYAKIT HIRSIZLIĞINI BİLİYORDU
Yaşanan süreci anlatan ve Şeyma ile Hasan'ın öldürülmesi olayında ortaya çıkan akaryakıt hırsızlığı ile ilgili sorumlu kişilerin bilgisinin olduğunu anlatan Karaca, "İşin enteresan olan yanı benim sosyal medya yazılarım yanında dönen hırsızlıkları bizzat başkan yardımcısına da ilettim. Yaşanan hırsızlıkların engellenmesini söylememe rağmen geldiğimiz noktada iki gencimiz vahşice belediye güvenlik görevlileri tarafından katledildi. Yaşananlara akıl sır erdiremiyoruz. Güvenlik görevlisi tutuklu iki kişinin akaryakıt hırsızlığını daha önce bildirdim ama işlem yapılmadı. Şimdi tutanak tutulmuş. Biz bunları 2-3 ay önceden söylememize rağmen neden müdahale etmediniz? Kimleri neden kordunuz?" diye konuştu.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı N.A. da, güvenlik görevlileri hakkındaki akaryakıt hırsızlığını' doğrularken, güvenlik kameralarının çalınmasıyla ilgili de tutanak tutularak makama iletildiğini, belediye içinde resmi yazışma sürecinin devam ettiğini belirtti.

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