CHP’li Belediyenin resmi plakalı aracında alkol servisi | Video

Bursa’da kayda giren ve sosyal medyada paylaşılan skandal görüntüler tıklanma rekoru kırıyor. Vatandaşın büyük tepkisine neden olan görüntülerde, Nilüfer Belediyesine ait resmi plakalı hizmet aracının bagajının ağzına kadar alkolle dolu olduğu ve arkasına yanaşan bir başka araca alkolleri aktardığı görülüyor.