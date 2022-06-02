CHP’li Edirne Belediyesi’nde mide bulandıran tecavüz iddiası! Selzede kadına yardıma giden belediye görevlisi... | Video

Edirne’de evi selden zarar gören kadın belediye görevlisi tarafından otelde tecavüze uğradığını iddia etti. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında selden zarar gören C.G. durumu Edirne Belediyesine durumu bildirdi. C.G. bölgeye gelen ekipler zararın büyük olduğunu yardım gelene belediyenin anlaşmalı oteline yerleştirdiklerini ifade etti. C.G yapılacak maddi yardım için gelen belediye görevlisi E.A.'nın tecavüzüne uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.