CHP’li Murat Karayalçın'dan çok konuşulacak HDP itirafı | Video

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Eski Devlet Bakanı CHP’li Murat Karayalçın, katıldığı bir yayında, HDP ve CHP’nin görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Karayalçın, “Bizim HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu. Altılı masadan ayrı olarak HDP ile birlikteliğimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.