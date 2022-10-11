Video Haber CHP’li Murat Karayalçın'dan çok konuşulacak HDP itirafı | Video
CHP’li Murat Karayalçın'dan çok konuşulacak HDP itirafı | Video

CHP’li Murat Karayalçın'dan çok konuşulacak HDP itirafı | Video

11.10.2022 | 11:29

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Eski Devlet Bakanı CHP’li Murat Karayalçın, katıldığı bir yayında, HDP ve CHP’nin görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Karayalçın, “Bizim HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu. Altılı masadan ayrı olarak HDP ile birlikteliğimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

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