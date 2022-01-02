CHP'li Tanrıkulu'ndan terör tutuklusu dostuna ziyaret: Borcumu yerine getiriyorum | Video

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Osman Kavala'yı ve Selçuk Kozağaçlı'yı cezaevlerinde ziyaret etti. Ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tanrıkulu, Demirtaş'ın mesajını takipçilerine aktardı. Tanrıkulu, yaptığı açıklamada 'Borcumu yerine getiriyorum' ifadesine yer verdi.