Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Marmara'daki müsilaj istilasına ilişkin, "Haliç'i nasıl temizlediysek, Marmara'yı da öyle temizleyeceğiz." dedi. Erdoğan, terör örgütlerinin yanına suç örgütlerinin de eklendiğine dikkat çekti, Kılıçdaroğlu'na çok sert çıktı. Erdoğan, "Şimdi de suç örgütlerine bel bağladılar." ifadelerini kullandı.