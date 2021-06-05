Davutpaşa Millet Bahçesi açıldı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:50
Filyos Limanı dev lojistik merkezi olacak 05.06.2021 | 15:44
04:22
Okan Müderrisoğlu | Yeşil Kitap ve dalgalanan Albayrak! 05.06.2021 | 15:38
04:57
Demiryolu ağında 2023 hedefi 05.06.2021 | 12:06
00:21
Davutpaşa Millet Bahçesi açıldı 05.06.2021 | 15:07
00:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesaj 05.06.2021 | 14:35
06:44
Bakan Murat Kurum'dan müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama 05.06.2021 | 14:19
03:24
Hasan Basri Yalçın | İsrail’de yeni hükümet 05.06.2021 | 14:26
02:50
04:14
Salih Tuna | Davutoğlu’nun acayip cilvesi 05.06.2021 | 14:22
12:22
Siyasette ihanet tartışması! Ahmet Davutoğlu ve ekibi neyi kutladı? 05.06.2021 | 12:33
00:24
03:27
00:46
33:40
04:18
01:42
05:18
05:14
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar | Video 04.06.2021 | 20:19
03:33
00:42
Atların tutulduğu ahırlar görüntülendi | Video 04.06.2021 | 19:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde yapımına başlanan ve 240 dönümlük yüzey alanına sahip olan Davutpaşa Millet Bahçesi bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde hizmete açıldı. Akıllı sulama sistemlerinin bulunduğu bahçede yağmur suları depolarda toplanarak peyzaj sulamasında kullanılacak.