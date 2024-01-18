Video Haber DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon! 36 şüpheli yakalandı | Video
DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon! 36 şüpheli yakalandı | Video

DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon! 36 şüpheli yakalandı | Video

18.01.2024 | 08:47

, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren "Kahramanlar-45" operasyonlarında 36 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren "Kahramanlar-45" operasyonlarında 36 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda 39 bin dolar, 11 bin euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğunu belirtti.
Yerlikaya paylaşımının devamında, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.
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