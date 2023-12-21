DEM Parti Milletvekili'nden skandal açıklama: "Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes..." | Video
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan: Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır.
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