Video Haber DEM Parti Milletvekili'nden skandal açıklama: "Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes..." | Video
DEM Parti Milletvekili'nden skandal açıklama:

DEM Parti Milletvekili'nden skandal açıklama: "Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes..." | Video

21.12.2023 | 17:04

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan: Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkes sorumluluk almalıdır.

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