Video Haber Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak | Video

Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak | Video

Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak | Video
27.09.2021 | 10:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak | Video 05:00
Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak | Video 27.09.2021 | 10:26
Millet İttifakı’nın 2023 seçimlerindeki adayı için sürpriz iddia | Video 00:12
Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayı için sürpriz iddia | Video 26.09.2021 | 21:47
Pereira Hatayspor galibiyetini değerlendirdi! En iyisini hak ediyoruz | Video 04:18
Pereira Hatayspor galibiyetini değerlendirdi! "En iyisini hak ediyoruz" | Video 26.09.2021 | 20:46
Almanya seçimlerinde ‘sosyal medya’ etkisi | Video 02:40
Almanya seçimlerinde ‘sosyal medya’ etkisi | Video 26.09.2021 | 19:39
Almanya sandık başına gitti! Sandık çıkış anketinin sonucu açıklandı | Video 06:12
Almanya sandık başına gitti! Sandık çıkış anketinin sonucu açıklandı | Video 26.09.2021 | 19:33
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan’dan ABD’ye terör tepkisi: Bu desteğin sona ermesi gerekiyor | Video 01:33
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan ABD'ye terör tepkisi: Bu desteğin sona ermesi gerekiyor | Video 26.09.2021 | 18:45
Prof. Dr. Aziz Sancar: Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir durum | Video 03:02
Prof. Dr. Aziz Sancar: "Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir durum" | Video 26.09.2021 | 11:36
MSB bu görüntülerle açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:37
MSB bu görüntülerle açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi | Video 26.09.2021 | 10:56
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldı | Video 02:02
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldı | Video 25.09.2021 | 23:16
Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği | Video 00:39
Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği | Video 25.09.2021 | 22:10
Sahte 100 bin doları piyasaya sürmek isterken yakayı ele verdiler | Video 01:03
Sahte 100 bin doları piyasaya sürmek isterken yakayı ele verdiler | Video 25.09.2021 | 19:37
Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği | Video 00:12
Montaj çetesi yine işbaşında, algı operasyonu ellerinde patladı! İşte o videonun gerçeği | Video 25.09.2021 | 19:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurt provokasyonuna yanıt verdi: Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan | Video 23:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurt provokasyonuna yanıt verdi: Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan | Video 25.09.2021 | 18:55
Bakan Soylu:Sınır içindeki terörist sayısı 189’a indi 10:49
Bakan Soylu:"Sınır içindeki terörist sayısı 189'a indi" 25.09.2021 | 16:23
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi 15:30
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi 25.09.2021 | 15:50
Okan Müderrisoğlu | “Başımızı aldınız, eşyaya mı kaldınız?” 04:48
Okan Müderrisoğlu | “Başımızı aldınız, eşyaya mı kaldınız?” 25.09.2021 | 15:48
Hasan Basri Yalçın | Geriye Kürt değil PKK sorunu kaldı 03:34
Hasan Basri Yalçın | Geriye Kürt değil PKK sorunu kaldı 25.09.2021 | 15:46
Mehmet Barlas | Biden olmasa ne değişir? 02:10
Mehmet Barlas | Biden olmasa ne değişir? 25.09.2021 | 15:44
Ordu’da 340 öğrenciye devlet şefkati! Ordu Valisi Tuncay Sonel SABAH’a konuştu 01:44
Ordu'da 340 öğrenciye devlet şefkati! Ordu Valisi Tuncay Sonel SABAH'a konuştu 25.09.2021 | 15:38
Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST’te gençlere mesaj! 2053 ve 2071 Türkiye’sinin mimarları olacaklar 28:00
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te gençlere mesaj! "2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaklar" 25.09.2021 | 15:29

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanına yapılacak olan 900 yataklı Şehir Hastanesi'nin yapım çalışmaları sürüyor. Deniz dolgusuna yapılan ve 400 fore kazığın çakılacağı şehir hastanesinin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL'lik bir yatırımla bitirilmesi planlanan şehir hastanesi inşaatı için fore kazık çalışmaları yapılıyor. Toplam 900 nitelikli yatak sayısına sahip olacak Trabzon Şehir Hastanesi, 206 yataklı genel hastane, 146 yataklı kadın doğum hastanesi, 161 yataklı onkoloji hastanesi, 151 yataklı KVC hastanesi, 33 adet ameliyathane, 171 yataklı erişkin yoğun bakım ve 65 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesini bünyesinde barındıracak. Şu ana kadar yaklaşık 130 tane fore kazığın çakıldığı şehir hastanesi yapımında toplamda 400 fore kazık çakılacak.

İnşaatın 2023 yılında tamamlanması hedeflenirken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, fore kazık çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Zorluoğlu "İnşallah 2023 seçimlerinden önce şehir hastanesinin tamamlanması arzu ediliyor biz de onu takip ediyoruz. Trabzonumuzun çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak birçok hastaneyi birleştirip tek elden hizmetin yürütüleceği önemli bir yatırım. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de sayılı şehirlerde gerçekleştirdiği vizyon projelerinden bir tanesi. O manada Trabzon'da bunun ihalesinin yapılması ve şu anda orada çalışmalara başlanmış olmasından şehir olarak ziyadesiyle memnunuz. Elbette bulunduğu alan bir dolgu alanı dolgudan kazanılan bir alan. Dolayısıyla inşaat tekniği olarakta buna uygun inşaat teknikleri kullanılıyor. Zaten şehir hastaneleri Türkiye'nin her yerinde çok yüksek şiddetli depremlere dayanacak şekilde bir projelendirilmeyle yapılıyorlar. Şimdi orada zeminin güçlenmesi ve uygun zemine uygun teknikle iş yapma adına fore kazık çalışması devam ediyor. Bu dolgu alanlarında ve çok sağlam olmayan zeminlerde uygulanan önemli bir teknik. Dolayısıyla çalışmalar hız kesmeden devam ediyor" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda oranın ulaşımıyla, alt yapısıyla ilgileniyoruz" diyen Zorluoğlu "İçme suyu kanalizasyon gibi durumlarını çözmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da vatandaşlarımızın oraya çok rahat sağlıklı bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak ulaşım meselelerini Valiliğimizle, Karayolları Bölge Müdürlüğümüzle beraber çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA