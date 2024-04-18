Depremin yaşandığı noktalara Kırıkkale'den araç ve personel desteği
Bugün saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depren yurdun birçok kentinde de hissedildi. 2 konut, 5 ahır ve 2 minarenin hasar gördüğü Tokat'a Kırıkkale'den 2 AFAD aracıyla birlikte ekipman ve 5 personel bölgeye hareket etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı! 18.04.2024 | 23:10
00:23
Eski CHP Muğla İl Başkanı kazaya karıştı! Olay yerinden kaçtı 18.04.2024 | 22:58
00:24
Depremin yaşandığı noktalara Kırıkkale'den araç ve personel desteği 18.04.2024 | 22:33
00:04
Depremlerin ardında Amasya'dan 12 AFAD personeli sevk edildi 18.04.2024 | 22:22
00:18
00:20
Tokat'ta deprem anı güvenlik kamerasında 18.04.2024 | 22:01
00:58
Tokat'taki deprem sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan ilk açıklama! 18.04.2024 | 20:32
01:36
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Tokat'taki deprem sonrası açıklama 18.04.2024 | 20:33
16:28
03:41
A Haber deprem merkezi Tokat'ta! 18.04.2024 | 19:05
01:44
02:04
02:47
02:21
MİT’ten DHKP-C'nin sözde sorumlusuna operasyon | Video 18.04.2024 | 11:13
16:08
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ikiyüzlü Batı'ya İsrail tepkisi 17.04.2024 | 18:47
01:20
Başkan Erdoğan, Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga’yı kabul etti | Video 17.04.2024 | 16:16
06:06
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Biz bitti demeden bitmez" | Video 17.04.2024 | 13:21
54:00
Başkan Erdoğan: "Milletimizin mesajlarını yerine getireceğiz" | Video 17.04.2024 | 13:12
03:08
Başkan Erdoğan'dan basın mensupları ile sohbet 16.04.2024 | 22:39