Depremin yaşandığı noktalara Kırıkkale'den araç ve personel desteği

Bugün saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depren yurdun birçok kentinde de hissedildi. 2 konut, 5 ahır ve 2 minarenin hasar gördüğü Tokat'a Kırıkkale'den 2 AFAD aracıyla birlikte ekipman ve 5 personel bölgeye hareket etti.