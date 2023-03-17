Depremzede minik yüreğe doğum günü sürprizi | Video

Asrın felaketinde evleri yıkıldığı için çadırda kalan 4 yaşındaki Mehmet Asil’e, Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.