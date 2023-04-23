Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu yola çıktı! Başkan Erdoğan'ı selamladı | Video

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu'ndan hareket etti. İlk seferine çıkan TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğaz geçişi ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve halkı selamladı.