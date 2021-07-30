Ekiplere su taşırken can veren Şahin'in son paylaşımı duygulandırdı | Video
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Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir’in bugün hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı. Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesi duygulandırdı.