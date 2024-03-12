Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde trafoda çıkan yangın elektrik kablolarına sirayet etti. Elektrik kabloları adeta bomba gibi patlarken, gökyüzünün karanlığını alevler aydınlattı. Yangın çevre binalara sirayet etmeden itfaiye ekiplerince söndürülürken, 10 sokak karanlığa gömüldü.
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