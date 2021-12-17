FETÖ’nün yargı yoluyla darbe planı 17-25 Aralık | Video

15 Temmuz darbe girişiminde kanlı yüzünü gösteren FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından 8 yıl geçti. Daha önce kendini 7 Şubat MİT krizinde gösteren örgüt, bu kez sözde yolsuzluk adı altında açıktan hükümeti hedef almak için düğmeye bastı. Peki, o dönemde neler yaşandı? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.