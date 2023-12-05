Video Haber FETÖ/PDY üyesi eski emniyet müdürü Aksaray'da yakalandı | Video
FETÖ/PDY üyesi eski emniyet müdürü Aksaray'da yakalandı | Video

FETÖ/PDY üyesi eski emniyet müdürü Aksaray'da yakalandı | Video

05.12.2023 | 13:56

Aksaray’da jandarma ekiplerinin terörle mücadele çerçevesinde yaptığı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele çerçevesinde istihbari bir çalışma yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı takipte FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü H.Y.'nin Aksaray'da olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziksel takiple yeri belirlenen FETÖ/PDY üyesi eski emniyet müdürüne yönelik Aksaray merkez ilçe sınırları içerisinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda eski emniyet müdürü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen eski emniyet müdürü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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