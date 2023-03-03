Fondaş medya ile İYİ Partililer birbirine girdi! "Küçük bir nokta kadar kalır" | Video
Altılı koalisyonun dünkü toplantısının ardından Fondaş medya ve İYİ Partililer birbirine girdi. Masada 5 partinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isminde uzlaşmasına rağmen, İYİ Partili Meral Akşener Kılıçdaroğlu ismine sıcak bakmıyor. Yaşananların ardından CHP ve İYİ Partililer arasında bir kavga başladı. Sosyal medya hesabından CHP'liler için 'oturduğu yerden ahkam kesiyorlar' diyen İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'a Fondaş medyadan Merdan Yanardağ yanıt verdi.
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