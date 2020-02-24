Video Haber Galatasaraylı taraftarın Kadıköy'de cadde ortasındaki şükür namazı olay oldu! | Video

Galatasaraylı taraftarın Kadıköy'de cadde ortasındaki şükür namazı olay oldu! | Video

Galatasaraylı taraftarın Kadıköy'de cadde ortasındaki şükür namazı olay oldu! | Video
24.02.2020 | 10:41

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiği karşılaşma sonrası Galatasaraylı bir taraftarın trafiği durdurarak iki rekat şükür namazı kıldığı anaların görüntüleri sosyal medyada olay oldu!

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