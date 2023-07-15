Gazi Meclis'te anma töreni: O gece herkesin ortak paydası Türkiye oldu | Video
TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hain darbe girişimini unutmuyoruz, unutmayacağız. 15 Temmuz darbe girişimi ihanet dolu son halkadır. 27 Mayıs askeri darbesiyle başlayan müdahalelerle demokrasimiz hedef olunmuş milletimizin sesi bastırılmaya çalışılmıştır" ifadelerini kullandı. Yılmaz'ın ardından kürsüye gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hainler, bu milletin cesaretini ve kahramanlığını hesap edemedi" diye konuştu.
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