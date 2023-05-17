Gaziantep Nurdağı'nda bir vatandaş seçim sonucu sebebiyle depremzedelere hakaret edenlerle ilgili SABAH'a konuştu | Video

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye iki büyük depremle sarsıldı. Asrın felaketi sonrası gösterilen dayanışmayla; yıkılan illerimiz yeniden ayağa kaldırıldı. Deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Ezici fark sonrası çileden çıkan CHP'liler ise sosyal medyada depremzedelere saldırdı. Gaziantep Nurdağı'nda, sabah.com.tr mikrofonuna konuşan bir depremzede ise o vicdansızlara şu yanıtı verdi: "Allah kendilerine doğru yolu göstersin. Hepimiz anneyiz babayız. Yaşadığımız çaresizliği bilemezler."