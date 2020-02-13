Video Haber Gaziosmanpaşa'da çöp kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti | Video

Gaziosmanpaşa'da çöp kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti | Video

Gaziosmanpaşa'da çöp kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti | Video
13.02.2020 | 11:11

Gaziosmanpaşa'da, çöp kamyonun altında kalan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi'nde geçen Pazartesi meydana gelen olayda General Aldoğan Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 79 yaşındaki Bekir Menteş'e, 1463 sokaktan caddeye çıkan çöp kamyonu çarptı. Yaşlı adamı fark etmeyen kamyon sürücüsü yoluna devam ederken, kazayı görenler ve kamyonun arka kısmında bulunan temizlik görevlisi sürücüyü uyardı. Kamyon durduktan sonra durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Menteş'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Menteş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

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