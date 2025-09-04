Video Haber Google'ın çöküşüyle yeniden anlaşıldı: İşte yerli ve milli sistemlerin önemi! "Türkiye savunma sanayisinde bunu başardı" | Video
Google'ın çöküşüyle yeniden anlaşıldı: İşte yerli ve milli sistemlerin önemi!

Google'ın çöküşüyle yeniden anlaşıldı: İşte yerli ve milli sistemlerin önemi! "Türkiye savunma sanayisinde bunu başardı" | Video

04.09.2025 | 15:12

Google ve bağlı servislerinde dünya genelinde erişim problemi yaşandı. Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere kullanıcılar küresel çapta kesintiler nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. Google'daki erişim problemi ise yerli ve milli yazılım, uygulama ve sistemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Uzman isimler Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki yerli atılımlara dikkat çekerek, teknoloji alanında da bunun başarılabileceğinin vurgusunu yaptı.

