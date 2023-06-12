Hafize Gaye Erkanʼın o sözleri tekrar gündem oldu: Türkiye'yi 'United States of Turkey' olarak görüyorlar | Video

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Hafize Gaye Erkan, beklendiği üzere Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Merkez Bankası Başkanı olan Hafize Gaye Erkanʼın 2017 yılındaki sözleri tekrar gündem oldu. Erkan konuşmasında, "Amerika'da Türkiyeʼnin potansiyelini United States of Turkey olarak görüyorlar. Yani sadece kendi topraklarında değil Orta Doğuʼdaki devletlerin tamamında birleştirici bir güç olacağı öngörülüyor.” ifadelerini kullanmıştı...