Halit Yukay'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı
4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış halde bulunan ve cansız bedenine 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan iş insanı Halit Yukay olayında flaş gelişme yaşandı. TCG Alemdar tarafından Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden tek parça olarak denizden çıkarıldı.
