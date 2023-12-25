Video Haber Halk TV ve Tele 1’de terörle mücadele rahatsızlığı | Video
Halk TV ve Tele 1’de terörle mücadele rahatsızlığı | Video

Halk TV ve Tele 1’de terörle mücadele rahatsızlığı | Video

25.12.2023 | 13:37

Türkiye, şehit evlatlarına ağladı. 12 askerimiz, Kuzey Irak’taki operasyonlarda şehadete ulaştı. Milyonlar, terörü lanetlerken CHP, terör partisi HEDEP’ten yana taraf aldı. TBMM’deki teröre karşı hazırlanan ortak bildiriye imza atmadı! CHP lideri Özgür Özel, katıldığı şehit cenazesinde halkın büyük tepkisiyle karşılaştı. Terör destekçisi partiyle kol kola veren CHP’nin fonladığı kanallarda ise adeta terörle mücadele rahatsızlığı vardı. Halk TV sunucusu, “PKK’ya karşı askeri mücadele sonuç getirmiyor” çıkışı yaptı. TELE1’de de terör operasyonlarını eleştiren yayınların yapılması, dikkatlerden kaçmadı. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin ise bu sözlere sert tepki gösterdi.

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