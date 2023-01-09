Video Haber Hastanede maske takmak istemeyen hasta zor anlar yaşattı | Video
Hastanede maske takmak istemeyen hasta zor anlar yaşattı | Video

Hastanede maske takmak istemeyen hasta zor anlar yaşattı | Video

09.01.2023 | 20:17

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İzmir'de bir hastanede maske takmadan doktora muayene olmak isteyen bir kadın, doktorun ısrarına rağmen maske takmak istemedi. Sağlık kuruluşlarında maske takma zorunluluğu olmadığını savunan hasta, kendisini maske takmadığı için muayene etmeyen doktoru da kameraya alarak Sağlık Bakanlığına şikayet edeceğini söyledi.

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