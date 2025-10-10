Hatay'da CHP ilçe kongresinde partililer arasında kavga çıktı! O anlar kamerada | Video
Hatay'da CHP'nin Samandağ İlçe Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı.
CHP Samandağ İlçe Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi, Koyunoğlu Çok Amaçlı Salon'da başladı. Maruf İlhan Dağ ve Yusuf Ziya Kuzu'nun başkanlığa aday olduğu kongrede; konuşmaların yapıldığı sırada, Kuzu'nun eski yönetimi eleştirmesi nedeniyle salonda gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile partililerin bazıları tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Diğer partililerin araya girmesiyle kavga son buldu. İhbarla adrese sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Gerginliğin sona ermesinin ardından partililerin oy kullanma işlemi başladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
05:41
İsrail, Gazze'den çekiliyor! İşte ilk görüntüler... | Video 10.10.2025 | 09:31
00:53
04:38
14:19
Başkan Erdoğan memleketi Rize'de 09.10.2025 | 21:19
00:33
Bahçelievler’de pitbull dehşeti: Kendi sahibine saldırdı! 09.10.2025 | 20:28
01:19
Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail bombardımanı! 09.10.2025 | 17:56
26:45
Başkan Erdoğan: "Gazze için görev gücünde yer alacağız" | Video 09.10.2025 | 15:21
01:30
00:36
03:35
Bayraktar KIZILELMA'dan ilk atışta hedefler tam isabet | Video 09.10.2025 | 09:13
05:28
İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin’e destek eylemi | Video 09.10.2025 | 09:13
00:45
İstanbul'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 şüpheli yakalandı | Video 09.10.2025 | 08:35
43:16
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 08.10.2025 | 23:03
31:17
Bakan Fidan: Bugün uzlaşı olursa Gazze'de ateşkes ilan edilecek 08.10.2025 | 18:47
42:08
04:57
00:38
05:49
Türk aktivistler İstanbul'da aileleriyle buluştu! 07.10.2025 | 19:50
04:48
İsrail'in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'da! 07.10.2025 | 19:36