Video Haber HDP'li Garo Paylan, bombalı saldırı gerçekleştiren teröriste sahip çıktı | Video
HDP'li Garo Paylan, bombalı saldırı gerçekleştiren teröriste sahip çıktı | Video

HDP'li Garo Paylan, bombalı saldırı gerçekleştiren teröriste sahip çıktı | Video

18.11.2022 | 16:42

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HDP Milletvekili Garo Paylan İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırı gerçekleştiren teröriste sahip çıkarak “Bir kadın var. Yüzü gözü morarmış. Belli ki gözaltında işkence görmüş.” dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, gergin anlar yaşandı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştiren teröriste sahip çıktı.

HDP TERÖRİSTE SAHİP ÇIKTI
Garo Paylan şu skandal ifadeleri kullandı;

"Bir kadın var. Yüzü gözü morarmış. Belli ki işkence görmüş gözaltında. Orada bir ifadesi alınmış. Daha bu ifade alınmadan. İfadesini zaten Soylu açıkladı. İtiraf etti dedi. 'Ben istihbarat elemanıyım' dedi. Siz böyle bir istihbarat elemanı gördünüz mü hiç? Şaşkın bir genç kadın. Olayı yapıyor ve evine gidiyor. Evinde yakalanıyor. Olayın kodlarına bakın. Kobani'den talimat geldi diyor Soylu. Daha sonra İdlib'den girdiğini söylüyor. Burada soru işaretleri kafanıza gelmiyor mu? Benim kafama pek çok soru işareti takılıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü geçmişte bu tip provokasyonların içinde her zaman devletin içindeki bir karanlığın parmağı olmuştur. Her zaman bir parmağı olmuştur. Toplumsal barışa ekmek kadar su kadar ihtiyacımız var. Toplumsal barışa ulaşmamız için somut olayların üzerinden yürümemiz gerekiyor. Seçimlere giriyoruz. Ne zaman seçimlere doğru gidilse hep bu tip provokasyonlar olmuştur."

DEVLETE İFTİRA ATAN ŞEREFSİZDİR
Bu sözlerin üzerine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Garo Paylan'ı yalan ve iftira ile suçladı. Soylu, "Sen PKK'yı savunuyorsun, sen PKK'yı temizliyorsun, sen PYD'yi temizliyorsun. Sen sorgulayacaksan PKK'yı, terör örgütlerini sorgula. Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir. Yalan söylüyorsun. İftira ediyorsun. Seni oraya kim milletvekili yaptıysa onu sorgula" ifadelerini kullandı.

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