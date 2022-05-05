Video Haber HDP'li vekilden şehit çocuğu polise küstah sözler: Düşman... | Video
HDP'li vekilden şehit çocuğu polise küstah sözler: Düşman... | Video

HDP'li vekilden şehit çocuğu polise küstah sözler: Düşman... | Video

05.05.2022 | 15:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

HDP’li vekilden şehit çocuğu polise küstah sözler: Düşman... | Video 00:58
HDP'li vekilden şehit çocuğu polise küstah sözler: Düşman... | Video 05.05.2022 | 15:13
Son Dakika: Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye siyah çelenk! HDP binası önünde arbede çıktı | Video 06:31
Son Dakika: Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye siyah çelenk! HDP binası önünde arbede çıktı | Video 05.05.2022 | 10:52
Beyoğlu’nda 120 düzensiz göçmen yakalandı | Video 02:12
Beyoğlu'nda 120 düzensiz göçmen yakalandı | Video 04.05.2022 | 23:45
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak | Video 08:46
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak | Video 04.05.2022 | 23:42
Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor | Video 01:21
Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor | Video 04.05.2022 | 22:25
Kırım Türkü çocuklardan Emine Erdoğan’a videolu bayram tebriği | Video 00:51
Kırım Türkü çocuklardan Emine Erdoğan'a videolu bayram tebriği | Video 04.05.2022 | 21:32
Rus ordusunun Azovstal fabrikasını vurduğu anlar paylaşıldı | Video 00:50
Rus ordusunun Azovstal fabrikasını vurduğu anlar paylaşıldı | Video 04.05.2022 | 21:16
Rusya, Ukrayna topraklarına seyir füzesi fırlattığı anları paylaştı | Video 00:16
Rusya, Ukrayna topraklarına seyir füzesi fırlattığı anları paylaştı | Video 04.05.2022 | 18:49
Bayram tatilinde vatandaşlar Harput’a akın etti | Video 04:26
Bayram tatilinde vatandaşlar Harput'a akın etti | Video 04.05.2022 | 18:22
Yer Kars: Kayıp Tarık Altun’dan 4 gün sonra güzel haber! | Video 03:04
Yer Kars: Kayıp Tarık Altun'dan 4 gün sonra güzel haber! | Video 04.05.2022 | 18:11
Melih Altınok | Haldeki mafyatik düzen kırılmadan fiyatlar düşmez 03:49
Melih Altınok | Haldeki mafyatik düzen kırılmadan fiyatlar düşmez 04.05.2022 | 16:18
Haşmet Babaoğlu | Altını çizdiğim satırlar: ‘Bizim yorgunluğumuz...’ 02:46
Haşmet Babaoğlu | Altını çizdiğim satırlar: ‘Bizim yorgunluğumuz...’ 04.05.2022 | 16:16
Yavuz Donat | Savaşın gölgesinde turizm 04:48
Yavuz Donat | Savaşın gölgesinde turizm 04.05.2022 | 16:12
Kerem Alkin | Geleceği şekillendirecek ‘maden’ ve ‘metal’ler 03:59
Kerem Alkin | Geleceği şekillendirecek ‘maden’ ve ‘metal’ler 04.05.2022 | 16:10
Son dakika: Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet’ten açıklama | Video 01:53
Son dakika: Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama | Video 04.05.2022 | 01:23
Rus ordusu Lviv’de elektrik trafo merkezlerini hedef aldı | Video 00:55
Rus ordusu Lviv’de elektrik trafo merkezlerini hedef aldı | Video 04.05.2022 | 01:03
Taksiyi kaçırdı, 5 araca çarptı: 2 yaralı | Video 00:17
Taksiyi kaçırdı, 5 araca çarptı: 2 yaralı | Video 04.05.2022 | 00:58
Son dakika: Diyarbakır’da korkunç olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: Ölüler ve yaralılar var | Video 01:01
Son dakika: Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: Ölüler ve yaralılar var | Video 04.05.2022 | 00:50
Ukrayna’da katliam gibi kaza: 16 ölü, 6 yaralı | Video 00:15
Ukrayna’da katliam gibi kaza: 16 ölü, 6 yaralı | Video 03.05.2022 | 22:37
İşte Türkiye’nin ’Dava Atlası’: En çok boşanma davası hangi ilde açıldı? İl il dava türleri... | Video 01:46
İşte Türkiye'nin 'Dava Atlası': En çok boşanma davası hangi ilde açıldı? İl il dava türleri... | Video 03.05.2022 | 20:25

HDP Genel Merkezi önüne gelerek evlatlarını isteyen 3 aile ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı. HDP Batman Milletekili Ayşe Acar Başaran, bırakılan siyah çelengi yere atınca gerilim tırmandı. Polis bölgede önlem alarak gerilimi düşürdü. İkinci gerilim ise şehit çocuğu bir polis memuru ile yine HDP'li Ayşe Acar Başaran arasında yaşandı. Provokasyonları bitmek bilmeyen Başaran, polis memuruna, 'Düşman' diyerek nefret kustu. Polis memuru ise, 'Seni buraya çivilerim' diyerek çok sert tepki gösterdi. Gerilimin arbedeye dönüşmesi sonucu biber gazı sıkıldı, çevik kuvvet gözaltı işlemleri için müdahalede bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA