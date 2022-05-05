Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
HDP'li vekilden şehit çocuğu polise küstah sözler: Düşman... | Video 05.05.2022 | 15:13
06:31
02:12
Beyoğlu'nda 120 düzensiz göçmen yakalandı | Video 04.05.2022 | 23:45
08:46
01:21
Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor | Video 04.05.2022 | 22:25
00:51
Kırım Türkü çocuklardan Emine Erdoğan'a videolu bayram tebriği | Video 04.05.2022 | 21:32
00:50
Rus ordusunun Azovstal fabrikasını vurduğu anlar paylaşıldı | Video 04.05.2022 | 21:16
00:16
Rusya, Ukrayna topraklarına seyir füzesi fırlattığı anları paylaştı | Video 04.05.2022 | 18:49
04:26
Bayram tatilinde vatandaşlar Harput'a akın etti | Video 04.05.2022 | 18:22
03:04
Yer Kars: Kayıp Tarık Altun'dan 4 gün sonra güzel haber! | Video 04.05.2022 | 18:11
03:49
Melih Altınok | Haldeki mafyatik düzen kırılmadan fiyatlar düşmez 04.05.2022 | 16:18
02:46
Haşmet Babaoğlu | Altını çizdiğim satırlar: ‘Bizim yorgunluğumuz...’ 04.05.2022 | 16:16
04:48
Yavuz Donat | Savaşın gölgesinde turizm 04.05.2022 | 16:12
03:59
Kerem Alkin | Geleceği şekillendirecek ‘maden’ ve ‘metal’ler 04.05.2022 | 16:10
01:53
00:55
Rus ordusu Lviv’de elektrik trafo merkezlerini hedef aldı | Video 04.05.2022 | 01:03
00:17
Taksiyi kaçırdı, 5 araca çarptı: 2 yaralı | Video 04.05.2022 | 00:58
01:01
00:15
Ukrayna’da katliam gibi kaza: 16 ölü, 6 yaralı | Video 03.05.2022 | 22:37
HDP Genel Merkezi önüne gelerek evlatlarını isteyen 3 aile ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı. HDP Batman Milletekili Ayşe Acar Başaran, bırakılan siyah çelengi yere atınca gerilim tırmandı. Polis bölgede önlem alarak gerilimi düşürdü. İkinci gerilim ise şehit çocuğu bir polis memuru ile yine HDP'li Ayşe Acar Başaran arasında yaşandı. Provokasyonları bitmek bilmeyen Başaran, polis memuruna, 'Düşman' diyerek nefret kustu. Polis memuru ise, 'Seni buraya çivilerim' diyerek çok sert tepki gösterdi. Gerilimin arbedeye dönüşmesi sonucu biber gazı sıkıldı, çevik kuvvet gözaltı işlemleri için müdahalede bulundu.