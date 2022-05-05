HDP'li vekilden şehit çocuğu polise küstah sözler: Düşman... | Video

HDP Genel Merkezi önüne gelerek evlatlarını isteyen 3 aile ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı. HDP Batman Milletekili Ayşe Acar Başaran, bırakılan siyah çelengi yere atınca gerilim tırmandı. Polis bölgede önlem alarak gerilimi düşürdü. İkinci gerilim ise şehit çocuğu bir polis memuru ile yine HDP'li Ayşe Acar Başaran arasında yaşandı. Provokasyonları bitmek bilmeyen Başaran, polis memuruna, 'Düşman' diyerek nefret kustu. Polis memuru ise, 'Seni buraya çivilerim' diyerek çok sert tepki gösterdi. Gerilimin arbedeye dönüşmesi sonucu biber gazı sıkıldı, çevik kuvvet gözaltı işlemleri için müdahalede bulundu.