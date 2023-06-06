Video Haber Hilmi Türkmen'den İBB’ye Kız Kulesi Sahil Yolu isyanı: "Bu şekilde 1-2 kişiyle iş yapılmaz, bekleme olmaz" | Video
Hilmi Türkmen'den İBB’ye Kız Kulesi Sahil Yolu isyanı:

Hilmi Türkmen'den İBB’ye Kız Kulesi Sahil Yolu isyanı: "Bu şekilde 1-2 kişiyle iş yapılmaz, bekleme olmaz" | Video

06.06.2023 | 12:58

Üsküdar'ın gözde mekanlarından biri olan Kız Kulesi sahil yoluna kepçe girdi. Uzun süredir bitmek bilmeyen çalışmalar, vatandaşları çileden çıkardı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Burası Kız Kulesi sahil yolu. 3 ay önce İBB etrafını çevirdi, kapattı. Durum bu! Defalarca gittik, “bu iş böyle 1-2 kişiyle yapılmaz, dünyanın en güzel manzaralı yürüme yollarından biri böyle metruk bırakılmaz” dedik ama değişen bir şey yok. Kuzguncuk Sahili 3 yıldır böyle, kapalı. Kaderi aynı olsun istemiyoruz! Burası Google istatistiklerine göre dünyada en çok fotoğrafı çekilen, paylaşımı yapılan çok değerli bir sosyal alan. Hergün yüzbinlerce insanımız ve artı çok sayıda yabancı turist geliyor. Halkımız için böylesine değerli yerlerde, bu şekilde 1-2 kişiyle iş yapılmaz, bekleme olmaz. Yaz geldi, bu tempoyla giderse yürüme ve bisiklet yolundan yaz boyu mahrum kalacak insanlarımız. Tüm siyasi mülahazaların üzerinde bir taleple yazıyorum, çünkü milletimizin mağduriyeti söz konusu. Dünyanın en güzel manzaralı yürüyüş hatlarından birinde böyle iş olmaz, bu halka bu yapılmaz. Lütfen gerekeni hızla yapın." diyerek duruma tepki gösterdi.

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