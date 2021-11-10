İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: İmamoğlu, Sözen dönemini hatırlatıyor | Video
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İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'un 25 yıllık yönetim hikayesini çok iyi bildiğini anlatan Tevfik Göksu, "Şimdi tarihi bir tecrübe yaşıyoruz. Geçen gün Meclis’te ben bunu ifade ettim; Nurettin Sözen mi daha başarısızdı yoksa yeni İBB Başkanı mı? Sonuçlar itibariyle baktığınızda ikisi aynı noktaya getirdi." ifadelerini kullandı.