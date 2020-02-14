İBB’den atılan işçilere hakaret eden CHP'li Özgür Özel’e, HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’dan yanıt

İstanbul, Adana, İzmir ve Antalya’da CHP’li belediyelerin işten attığı işçiler, Özgür Özel’in hakaretlerine tepki gösterdi. Mağdur olan işçilere yönelik hakaretleri, HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan A Haber’de yanıtladı. Arslan, mağdur olan işçilere kimsenin hakaret etmeye haddi ve hakkının olmadığını vurgulayarak: “Sayın milletvekilinin bu tutumunu şiddetle kınıyorum, bu açıklama CHP adına ise partinin hemen harekete geçmesini istiyoruz.” ifadesinde bulundu.

"İŞÇİLERİN HEPSİ YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLARLA İŞE GETİRİLMİŞTİR"

HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önünde onurlu bir mücadele yürüten arkadaşlarımıza yapılan bu hakareti üzüntüyle karşılıyorum. Bu durum son derece bilgisizce ve yanlıştır. CHP'nin Grup Başkanvekili sıfatını taşıyan bir milletvekilinin bu hakaretini kabul etmemiz mümkün değildir ve şiddetle kınıyorum. Bu işçilerin hiçbirisine yanlış yaptığı için soruşturma açılmadı, hepsi işinin başındayken bir mesaj ile işten çıkarılmıştır ve hiçbir gerekçe ortaya koyulmamıştır. Bu işçiler 2018'in Kasım ayında başvuru yaparak, yazılı ve sözlü sınavlar yapılmış, sonrasında ise bu arkadaşlar işe başlatılmıştır. Arkadaşlarımız seçim öncesi işe girdiği için suçlandılar fakat hakarete uğramalarını gerektirecek hiçbir durum söz konusu değildir. Bu kişilerin her birisinin nerde çalıştığı ve hangi görevleri yaptığı bellidir. Eğer Sayın Özgür Özel "bankamatik olarak çalıştılar" iddiasında bulunduğu kişileri ispat ederse biz gerekeni yaparız ancak böyle bir şey yoktur. Sayın milletvekilinin bu tutumunu şiddetle kınıyorum ve bu CHP adına yapılmış bir açıklama ise partinin harekete geçmesini istiyoruz." şeklinde ifade etti.