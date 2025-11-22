İçişleri Bakanlığından ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni | Video

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi.