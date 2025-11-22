İçişleri Bakanlığından ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni | Video
22.11.2025 | 13:04
İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:06
02:48
03:09
03:58
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! 21.11.2025 | 19:52
10:25
Son Dakika: Süreç komisyonu İmralı'ya gidecek | Video 21.11.2025 | 16:48
09:47
00:33
00:28
00:27
01:50
Bayraktar KIZILELMA, F-16’ya kilitlendi, simüle atışta tam isabet! | Video 20.11.2025 | 10:03
11:15
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 19.11.2025 | 18:59
53:57
Başkan Erdoğan'dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 19.11.2025 | 13:15
00:48
08:39
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp'tan ilk rapor: İşte öncelikli bulgu 18.11.2025 | 18:34
03:52
Yok olan ailenin taksideki son görüntüleri ortaya çıktı... 18.11.2025 | 17:41
28:12
Başkan Erdoğan: "Kökü dışarıda yaklaşımları reddediyoruz" | Video 18.11.2025 | 16:06
01:17
06:08
40:06
MHP Lideri Bahçeli: "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" | Video 18.11.2025 | 11:19