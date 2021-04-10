İHA'lar buldu F-16'lar vurdu! PKK'ya ağır darbenin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Eren-10 operasyonu kapsamında, 10 terörist etkisiz hale getirilmişti. O operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İnsansız Hava Araçlarının (İHA) çektiği görüntülerde, Mehmetçik ile PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma anı anbean kaydedildi. A Haber ekibinden Özkan Özcan operasyonun ayrıntılarını anlattı.