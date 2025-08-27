İki yerli petrol sondaj kulesi Şırnak'ta göreve başladı | Video

Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi "Seyit Onbaşı" ve "Naim Süleymanoğlu" Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Kendi enerjimizi üretmek kadar bunu yerli ve milli ekipmanlarımızla yapabilmek de önceliklerimizden biri. Tasarımı da üretimi de Türk mühendislerinin imzasını taşıyan milli sondaj kulelerimizle hedefimiz net: Enerjide Tam Bağımsız Türkiye." dedi.