Irak’ın kuzeyinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 14.11.2023 | 10:58 Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.